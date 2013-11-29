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Yeşil Pilav

Yeşil Pilav
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı baldo pirinç

Yeterince su

200 gram ıspanak yaprağı

300 gram kuşbaşı dana eti

3 çorba kaşığı tereyağı

150 gram kaju

1 çorba kaşığı kuş üzümü

3 su bardağı et suyu

Tuz

YAPILIŞI

Pirinci tuzlu suda yarım saat bekletin ve süzün. Birkaç kez yıkadıktan sonra bir kenara alın. Ispanak yapraklarını önce kaynar suya sonra buzlu suya batırıp, çıkarın. Yarım su bardağı su ile birlikte ıspanak yapraklarını rondodan geçirip, püre haline getirin (toplam yine yarım su bardağı ıspanak
suyu elde etmiş olacaksınız). Eti kendi suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip, yumuşayana kadar (gerekirse su ilave ederek) pişirin. Tuzunu ayarlayın. 2 Başka bir tencereye 1 çorba kaşığı tereyağı koyup erittikten sonra kajuyu pembeleşene kadar kavurun. Kalan 2 çorba kaşığı tereyağı ve pirinci ilave edip 2 dakika daha kavurmaya devam edin. Sıcak suda 5 dakika bekletilmiş ve süzülmüş kuş üzümü, yarım su bardağı ıspanak suyu, et suyu ve bir buçuk su bardağı sıcak su katın (toplam 5 su bardağı sıvı ile pirinç pişirilecek). Kaynadıktan sonra kısık ateşte pirinç suyunu çekene kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve üzerine kağıt havlu koyun. Kapağı kapalı olarak 20 dakika demlenmeye bırakın. Haşlanan eti ilave edin ve karıştırarak sıcak servis yapın.
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