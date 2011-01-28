DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Yeşil Domatesli Pilav

Yeşil Domatesli Pilav

Yeşil Domatesli Pilav
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı pirinç, tuz

2 adet yeşil domates

2 adet salatalık

Yarım su bardağı riviera zeytinyağı

YAPILIŞI

Pirinçleri yıkayıp süzdükten sonra zeytinyağında 5 dakika kavurun. Küp doğradığınız yeşil domatesleri içine ekleyip üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su koyun. Tuzunu da ekleyip 20 dakika orta ateşte pişirin. Diğer taraftan salatalıkları küçük küpler halinde doğrayın. Tencerenin altını kapattıktan sonra pilava ekleyin ve kapağı kapalı olarak demlendirip sıcakken servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Pilav
Enginarlı Pilav
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
İç Pilav
İç Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN