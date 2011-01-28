Yeşil Domatesli Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 su bardağı pirinç, tuz
2 adet yeşil domates
2 adet salatalık
Yarım su bardağı riviera zeytinyağı
YAPILIŞI
Pirinçleri yıkayıp süzdükten sonra zeytinyağında 5 dakika kavurun. Küp doğradığınız yeşil domatesleri içine ekleyip üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su koyun. Tuzunu da ekleyip 20 dakika orta ateşte pişirin. Diğer taraftan salatalıkları küçük küpler halinde doğrayın. Tencerenin altını kapattıktan sonra pilava ekleyin ve kapağı kapalı olarak demlendirip sıcakken servis yapın.