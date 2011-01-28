Yeşil Domatesli Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinçleri yıkayıp süzdükten sonra zeytinyağında 5 dakika kavurun. Küp doğradığınız yeşil domatesleri içine ekleyip üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su koyun. Tuzunu da ekleyip 20 dakika orta ateşte pişirin. Diğer taraftan salatalıkları küçük küpler halinde doğrayın. Tencerenin altını kapattıktan sonra pilava ekleyin ve kapağı kapalı olarak demlendirip sıcakken servis yapın.