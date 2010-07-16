Yeşil Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci ılık tuzlu suda 1 saat bekletin. Daha sonra yıkayıp süzün. Maydanoz, dereotu, nane ve kişnişi incecik kıyın. Ispanağı yıkayıp, yarısını kenara ayırın. Kalanını 2 su bardağı suda haşlayın. Ispanağı çıkarıp suyu kenara alın. Haşlamadan ayırdığınız ıspanak yapraklarını ve bir soğanı ince kıyın. 2 çorba kaşığı tereyağını bir tavada kızdırın. Soğanları rengi dönene kadar kavurup üzerine ıspanağı ilave edin. 1-2 dakika kavurduktan sonra ocaktan alın. Diğer taraftan bir buçuk su bardağı ıspanak suyunu bir tencereye alın. Tuz ilave edip ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca önce kavurduğunuz soğanlı ıspanağı, daha sonra pirinci ilave edin. Karabiber katın. Kapağı kapalı olarak 5 dakika hızlı daha sonra kısık ateşte 15 dakika pirinç yumuşayana kadar pişirin. Kalan tereyağını bir tavada eritin. Fıstığı ekleyip kavurun ve pilavın üzerine gezdirin. Son olarak kıyılmış nane, maydanoz, dereotu ve kişnişi ilave edin. Tencerenin üzerine kağıt havlu örtüp kapağını kapatın. Ocağınızın en

kısık ayarında 30 dakika demlendirip servis yapın