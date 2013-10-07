Yeşillim Pilavı

suyunu çekmesini bekleyin. Pirinç suyunu çektiğinde içine ince kıyılmış taze soğanı, tuzu ve yenibaharı ilave

edin. Tüm malzemeyi iyice harmanladıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Üzerini peçete ile

örttüğünüz tencereyi 15 dakika dinlendirin. Dinlenen pilavı sıcak olarak servis yapın.

Pirinci temizleyip yıkadıktan sonra tuzlu ve sıcak suda 2 saat bekletin. Zeytinyağı ve margarini bir tencereye alın. Üzerine kabuklarını soyduğunuz antep fıstığını ve küp şeklinde doğradığınız sosisleri ekleyip 3 dakika soteleyin. Suyu sosislerin üzerine ilave edin. Süzülmüş pirinci de ekledikten sonra, pirincin