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Yeşillim Pilavı

Yeşillim Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı baldo pirinç

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı margarin

1 çay bardağı antep fıstığı

10 adet sosis

Bir buçuk su bardağı su

Yarım demet taze soğan

Tuz, yenibahar

YAPILIŞI

Pirinci temizleyip yıkadıktan sonra tuzlu ve sıcak suda 2 saat bekletin. Zeytinyağı ve margarini bir tencereye alın. Üzerine kabuklarını soyduğunuz antep fıstığını ve küp şeklinde doğradığınız sosisleri ekleyip 3 dakika soteleyin. Suyu sosislerin üzerine ilave edin. Süzülmüş pirinci de ekledikten sonra, pirincin
suyunu çekmesini bekleyin. Pirinç suyunu çektiğinde içine ince kıyılmış taze soğanı, tuzu ve yenibaharı ilave
edin. Tüm malzemeyi iyice harmanladıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Üzerini peçete ile
örttüğünüz tencereyi 15 dakika dinlendirin. Dinlenen pilavı sıcak olarak servis yapın.
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