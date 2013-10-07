Yeşillim Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı baldo pirinç
1 çorba kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı margarin
1 çay bardağı antep fıstığı
10 adet sosis
Bir buçuk su bardağı su
Yarım demet taze soğan
Tuz, yenibahar
YAPILIŞI
Pirinci temizleyip yıkadıktan sonra tuzlu ve sıcak suda 2 saat bekletin. Zeytinyağı ve margarini bir tencereye alın. Üzerine kabuklarını soyduğunuz antep fıstığını ve küp şeklinde doğradığınız sosisleri ekleyip 3 dakika soteleyin. Suyu sosislerin üzerine ilave edin. Süzülmüş pirinci de ekledikten sonra, pirincin
suyunu çekmesini bekleyin. Pirinç suyunu çektiğinde içine ince kıyılmış taze soğanı, tuzu ve yenibaharı ilave
edin. Tüm malzemeyi iyice harmanladıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Üzerini peçete ile
örttüğünüz tencereyi 15 dakika dinlendirin. Dinlenen pilavı sıcak olarak servis yapın.