Yılbaşı pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci bol tuzlu sıcak suda bir saat dinlendirin. Ciğeri minik küp şeklinde doğrayarak sıvı yağda hafifçe kızartın.Tereyağını pilav tenceresine alarak dolmalık fıstık ve badem içlerini pembeleştirin. Üzerine süzdüğünüz pirinci ve yemeklik doğradığınız soğanı ilave edin. 5 dakika kavurun. Dolmalık üzüm, kestane, tarçın, karabiber, dereotu ve toz şekeri ekleyerek 1-2 saniye karıştırın. Tavuk suyunu ilave ederek kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Ocağın altını kapatmaya yakın tuzunu ayarlayın. 5-6 dakika demlendirerek servis yapın.