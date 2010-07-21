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Yılbaşı pilavı

Yılbaşı pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı baldo pirinç

250 gram hindi ciğeri

Yarım kahve fincanı sıvı yağ

1 kahve fincanı dolmalık fıstık

1 çay bardağı kavrulmuş badem içi

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet küçük boy soğan

1 kahve fincanı dolmalık üzüm

250 gram haşlanmış kestane

Yarım çay kaşığı tarçın, karabiber

1 tatlı kaşığı kıyılmış dereotu

3 tatlı kaşığı toz şeker

4 su bardağı tavuk suyu

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Pirinci bol tuzlu sıcak suda bir saat dinlendirin. Ciğeri minik küp şeklinde doğrayarak sıvı yağda hafifçe kızartın.Tereyağını pilav tenceresine alarak dolmalık fıstık ve badem içlerini pembeleştirin. Üzerine süzdüğünüz pirinci ve yemeklik doğradığınız soğanı ilave edin. 5 dakika kavurun. Dolmalık üzüm, kestane, tarçın, karabiber, dereotu ve toz şekeri ekleyerek 1-2 saniye karıştırın. Tavuk suyunu ilave ederek kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Ocağın altını kapatmaya yakın tuzunu ayarlayın. 5-6 dakika demlendirerek servis yapın.
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