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Yufka Tabakta Pilav

Yufka Tabakta Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı şehriye

1 çorba kaşığı tereyağı

3 su bardağı su, tuz

Servis için:

1 adet yufka

Yağda kızarmış spagetti makarna

YAPILIŞI

Tereyağını ocağa koyup, eriyince şehriyeyi kavurun. Üzerine yıkanıp suyu süzülmüş pirinci ekleyip, bir-iki çevirin. Daha sonra suyu ve tuzu katıp, tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte pişirin. Servis için, yufkadan bir kase büyüklüğünde parça koparıp, yağlanmış yuvarlak ve derin fırın kabına yerleştirin. Kenarlarını koparıp, düzeltin. Üzerine de altı yağlanmış başka bir fırın kabı yerleştirin (bu şekilde 4 adet kase oluşturun). Kapları sıkıştırıp, iki kase arasındaki yufka, fırında "kıtır" olana kadar pişirin. Çıkartıp soğuttuğunuz yufka kaplarının içine pilav koyun. Yağda kızarttığınız spagetti'leri de pilava saplayarak servis yapın.
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