Yufkada Kavurmalı Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci, duru suyu çıkana dek iyice yıkayıp süzdürün. Tencereye alıp, zeytinyağında tek tek dökülene dek tahta kaşıkla karıştırın. Küp doğranmış havuç ilave edip bir-iki karıştırın. Pirincin üzerini 2 parmak geçecek kadar sıcak su ilave edin. Kuş üzümü, zerdeçal ve karabiber ekleyip tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Ocağın altını kapatıp küp doğranmış kavurma, bezelye ve tuz ilave edip harmanlayın. Üzerini mutfak havlusu ile kapatıp, 2-3 dakika dinlendirin. Yufkaları önce enlemesine sonra boylamasına kesip, 8 adet üçgen parça elde edin. İki adet üçgen parçayı üst üste koyup, porsiyonluk çorba kasesinin içine kenarlarından sarkacak şekilde yerleştirin. Ortasına pilav doldurup, kaşık yardımıyla bastırın. Kenarlardan sarkan yufka parçalarını ortada birleştirip, pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine ters çevirip çıkarın. Kalan yufka ve pilavı da aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin