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Yufkada Kavurmalı Pilav

Yufkada Kavurmalı Pilav
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yufka

200 gram kavurma

2 su bardağı baldo pirinç

2-3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet havuç, yeteri kadar sıcak su

1 paket Kuş Üzümü

1 tatlı kaşığı Zerdeçal

1 tatlı kaşığı Karabiber

2 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı haşlanmış bezelye



ÜZERİ İÇİN:

2-3 adet yumurta sarısı

1 çorba kaşığı Çörek Otu

1 çorba kaşığı Susam

YAPILIŞI

Pirinci, duru suyu çıkana dek iyice yıkayıp süzdürün. Tencereye alıp, zeytinyağında tek tek dökülene dek tahta kaşıkla karıştırın. Küp doğranmış havuç ilave edip bir-iki karıştırın. Pirincin üzerini 2 parmak geçecek kadar sıcak su ilave edin. Kuş üzümü, zerdeçal ve karabiber ekleyip tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Ocağın altını kapatıp küp doğranmış kavurma, bezelye ve tuz ilave edip harmanlayın. Üzerini mutfak havlusu ile kapatıp, 2-3 dakika dinlendirin. Yufkaları önce enlemesine sonra boylamasına kesip, 8 adet üçgen parça elde edin. İki adet üçgen parçayı üst üste koyup, porsiyonluk çorba kasesinin içine kenarlarından sarkacak şekilde yerleştirin. Ortasına pilav doldurup, kaşık yardımıyla bastırın. Kenarlardan sarkan yufka parçalarını ortada birleştirip, pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine ters çevirip çıkarın. Kalan yufka ve pilavı da aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin
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