Yufkada Tavuklu Pilav

Öncelikle pilavın iç malzemesini hazırlayın. Bunun için ayıklanmış pirinci derin bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar sıcak suyla, bir tutam tuz ekleyin.1 saat suda bekletin ve süzün. Bol suyla yıkayın ve bir kenara alın. Tavuk butlarını tencereye koyun ve üzerini geçecek kadar su ekleyip, 20 dakika haşlayın. Süzdükten sonra 1 tatlı kaşığı tereyağında hafif pembeleşene kadar soteleyin. Bademi kaynar suda 15 dakika bekletin ve kabuklarını soyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana dek tutup, çıkarın ve içinden yarım çay bardağını yemeğin üstünü süslemek için kenara ayırın. Pirinç ve bulguru kalan tereyağında hafif rengi dönene kadar kavurun. Tavuğu haşladığınız suyu 5 su bardağına tamamlayın ve pirince katın.Suyunu çekince tencereyi ocaktan alın ve 20 dakika demlenmeye bırakın. Karıştırıp, iyice soğuttuğunuz pilavın içine badem, kuş üzümü, tuz ve karabiberi ekleyip, karıştırın.Hamur için un, maya, sirke, toz şeker ve tuzu yoğurma kabına alın. Ele yapışmayacak, yumuşak bir hamur elde edene kadar maden suyu koyup, yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp, yarım saat dinlendirin. Hamuru oklava yardımıyla yufka büyüklüğünde açın.Kullanacağınız fırın kabını yufkanın ortasına ters çevirin ve hafif bastırarak yuvarlak şekil elde edin. Kenarda kalan yufkaya üçer parmak aralıklarla çizikler atın ve toplam 12 adet üçgen parça oluşturun. Orta kısmı tereyağı ile yağlayın ve kenardaki kesilmiş kısımları ortaya doğru kapatın. Daha sonra yağladığınız fırın kabına yufkayı yerleştirin ve kenar kısımları kaptan sarkacak şekilde açın. Yufkanın içine pilavı koyun. Üzerine iri parçalara ayırdığınız tavuk etini yerleştirin. Kaptan sarkan hamurları pilavın üzerini örtecek biçimde kapatın. Üzerine tereyağı sürüp, bir kenara ayırdığınız bademle süsleyin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirin.