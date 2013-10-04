Yufkalı Fasulyeli Pilav

kısmını içeriye katlayıp, üzerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, yufka iyice kızarana kadar pişirip, sıcak olarak servis yapın.

Kuru fasulyeyi bir gece önceden ıslatıp, ıslattığınız su ile haşlayın. Fasulyenin sertleşmemesi için haşlarken kesinlikle tuz ilave etmeyin. Soğanı piyazlık, domatesi küp doğrayın. Sivri biberleri incecik kıyın. Pirinci ayıklayıp, bir süzgecin içinde nişastası gidene kadar iyice yıkayın. Yayvan bir tencerede tereyağını kızdırıp içine piyazlık doğranmış soğanı ilave edin. Soğan pembeleşene kadar kavurun. Ardından pirinci ekleyin. Pirinç kavrulurken kırılmaması için biraz tuz koyup, göbekleri beyazlaşana kadar kavurun. Daha sonra içine sivri biber ve domatesi, haşlanmış kuru fasulyeyi ilave edip bir iki kere çevirin. Son olarak kuru nane, pul biber, tuz, karabiber ve et suyunu koyup, pirinç göz göz olana kadar kısık ateşte, tencerenin kapağını açmadan pişirip, demlendirin. Isıya dayanıklı fırın kabını yağlayın. Yufkayı tezgaha serip, üzerine bir fırça ile sıvı yağ sürün. Yufkayı, kenarları dışarıda kalacak şekilde fırın kabına yayın. Demlenen pilavı tahta bir kaşık yardımıyla hafifçe karıştırıp, tepsiye koyun. Yufkanın dışarıda kalan