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Sofra / Pilavlar / Yufkalı Pilav

Yufkalı Pilav

Yufkalı Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

3 çorba kaşığı margarin

1 kutu garnitür konserve

Bir buçuk su bardağı et suyu

Dereotu

Tuz

1 adet yufka

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp, 3 çorba kaşığı margarin ile kavurun. Garnitürü ekleyin. Tuz ve et suyunu katıp, 15 dakika kısık ateşte pişirin. Daha sonra pilavı ocaktan alıp, ince kıyılmış dereotunu ilave edin. 15 dakika demlenmeye bırakın. Ayrı bir yerde, ısıya dayanıklı yağladığınız yuvarlak bir kalıba, yufkayı serin.Üzerine pilavı koyun. Yufkayı pilavın üzerine doğru kapatın. Üzerine çok az yağ ve su sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin. Daha sonra fırından aldığınız pilavı, servis tabağına ters çevirip, yerleştirin.
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