DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Yumurtalı Pilav

Yumurtalı Pilav

Yumurtalı Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

Yarım çay bardağı zeytinyağı+2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı susam yağı

2 adet yumurta

3 dal taze soğan

3 su bardağı su

Tuz

YAPILIŞI

Önce pilavı hazırlayın. Bunun için pirinci yıkayıp suyunu süzün. Yarım çay bardağı zeytinyağını yapışmaz yüzeyli tencereye koyup, pirinci kavurun. Üzerine 3 su bardağı ılık su ilave ederek ve tuzunu ayarlayarak pişmeye bırakın. Pirinç suyunu çekince demlenmeye bırakın. Bu arada, tavaya çok ince kıyılmış taze soğanı, zeytinyağıyla birlikte alın. Soğan kavrulurken, içine yumurtaları kırıp, çatalla iyice dağıtarak pişirin ve kenara alın. Dinlenmiş pirinç pilavını varsa vok tavaya, yoksa yayvan bir tencereye koyun. Üzerine susam yağını ilave edin ve diğer tavadaki yumurtalı karışımı katıp iyice harmanlayın. Sıcak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Pilav
Enginarlı Pilav
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
İç Pilav
İç Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN