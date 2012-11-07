Yumurtalı Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Önce pilavı hazırlayın. Bunun için pirinci yıkayıp suyunu süzün. Yarım çay bardağı zeytinyağını yapışmaz yüzeyli tencereye koyup, pirinci kavurun. Üzerine 3 su bardağı ılık su ilave ederek ve tuzunu ayarlayarak pişmeye bırakın. Pirinç suyunu çekince demlenmeye bırakın. Bu arada, tavaya çok ince kıyılmış taze soğanı, zeytinyağıyla birlikte alın. Soğan kavrulurken, içine yumurtaları kırıp, çatalla iyice dağıtarak pişirin ve kenara alın. Dinlenmiş pirinç pilavını varsa vok tavaya, yoksa yayvan bir tencereye koyun. Üzerine susam yağını ilave edin ve diğer tavadaki yumurtalı karışımı katıp iyice harmanlayın. Sıcak servis yapın.