Yumurtalı Bulgur

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bulguru bir kaba alarak üzerine sıcak suyu ekleyin ve 15 dakika bekleterek şişmesini sağlayın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz, taze soğan, kıvırcık yaprakları, salça ve limon suyunu ilave edip karıştırın. Diğer taraftan bir tavada sıvı yağı kızdırıp yumurtaları kırın. Karıştırarak pişirin. Küçük parçalar halinde bulgura ilave edin. Üzerine tuz, kimyon, kırmızıbiber ve karabiber serperek servis yapın.