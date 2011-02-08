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Sofra / Pilavlar / Yumurtalı Bulgur

Yumurtalı Bulgur

Yumurtalı Bulgur
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı köftelik bulgur

1 su bardağı sıcak su

Yarım demet kıyılmış maydanoz

2 adet taze soğan

2 adet kıvırcık salata yaprağı

1 adet limonun suyu

1 çorba kaşığı salça

2 çorba kaşığı sıvı yağ

Tuz, kimyon, kırmızıbiber,

karabiber

YAPILIŞI

Bulguru bir kaba alarak üzerine sıcak suyu ekleyin ve 15 dakika bekleterek şişmesini sağlayın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz, taze soğan, kıvırcık yaprakları, salça ve limon suyunu ilave edip karıştırın. Diğer taraftan bir tavada sıvı yağı kızdırıp yumurtaları kırın. Karıştırarak pişirin. Küçük parçalar halinde bulgura ilave edin. Üzerine tuz, kimyon, kırmızıbiber ve karabiber serperek servis yapın.
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