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Sofra / Pilavlar / Yumurtalı Pilav

Yumurtalı Pilav

Yumurtalı Pilav
  • 4 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı konserve bezelye

6-7 dal dereotu

Tuz

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp süzün ve kenara alın. Tereyağını eritip pirincin rengi beyazlaşana kadar kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Tuzunu ilave edip pişmeye bırakın. diğer taraftan yumurtaları bir kaba kırıp iyice çırpın. Pilavın suyunu çekmesine yakın bezelyeleri ilave edip karıştırın. Çırpılmış yumurtayı üzerinde gezdirin. Kapağını kapatarak ağır ateşte pişmeye bırakın. Yumurta pişince altını kapatıp 10 dakika demlendirin. Servis tabaklarına alıp üzerine kıyılmış dereotu serperek servis yapın.
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