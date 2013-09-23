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Sofra / Pilavlar / Zeytinyağlı Patlıcanlı Bulgur Pilavı

Zeytinyağlı Patlıcanlı Bulgur Pilavı

Zeytinyağlı Patlıcanlı Bulgur Pilavı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pilavlık bulgur

2 adet patlıcan

Kızartmak için sıvı yağ

2 çorba kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı zeytinyağı

3 adet sivri biber

1 adet küçük soğan

2 adet domates

Tuz

Karabiber

Kırmızıbiber

Nane

Dilerseniz maydanoz

YAPILIŞI

Patlıcanları önce alacalı soyup, tuzlu suda 5 dakika bekletin. İyice suyunu sıkıp, sıvı yağda kızartın. Kağıt havlu üzerinde yağını süzdürün. Tencerede tereyağını ve zeytinyağı ısıtın. İnce doğranmış sivri biberleri ve soğanı 3 dakika kavurun. Rendelenmiş domatesi ilave edip, tencerenin kapağı kapalı olarak 1-2 dakika bekletin. Bulguru ilave edip, baharatları ekleyin. 5 dakika kavurun ve üzerini 1-2 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin. Pilav suyunu çekmeye başlayınca, kızartmış olduğunuz patlıcanları üzerine ilave edin. Karıştırmadan, ocağın altı çok kısık olarak 20 dakika demlenmesini bekleyin. Servis yapacağınız zaman pilav ve patlıcanı karıştırıp, dilerseniz ince kıyılmış maydanoz ekleyin.

PÜF NOKTASI

Pilavınıza farklı bir lezzet katmak için, birkaç diş sarmısağı yağda hafifçe kavurarak diğer malzemeleri daha sonra ilave edebilirsiniz.
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