Zeytinyağlı Patlıcanlı Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle patlıcanı alacalı olarak soyup, küçük küpler şeklinde doğrayın. Tuzlu suda 15 dakika bekletin. Daha sonra suyunu süzüp, patlıcanları iyice kurulayın. 1 kahve fincanı zeytinyağında kızartın. Üzerine rendelenmiş soğan ve incecik kıyılmış 2 diş sarımsağı ekleyip birkaç dakika çevirin. Yıkanıp suyu süzülmüş pirinci ekleyin. Karıştırıp, tuz, yenibahar ve naneyi ekleyin. Bir buçuk su bardağı suyu ilave edip, pirinç suyunu çekene kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alıp, pilav ılınınca servis yapın.