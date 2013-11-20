Akdeniz Salatası

Sofra Tarifi

4 dilim hellim peyniri 1 paket Akdeniz yeşilliği 6 adet kiraz domates Sos için: 2 çorba kaşığı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı hardal 1 adet limon 1 çay kaşığı nane 1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Hellim peynirini küp doğrayıp, yapışmaz yüzeyli tavada kızartın. Akdeniz yeşilliğini elinizde küçük parçalara ayırıp, servis kaselerine pay edin. Üzerine kiraz domates ve hellim peynirini serpiştirin. Sos için zeytinyağı, hardal, limon suyu, nane ve tuzu iyice çırpın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.