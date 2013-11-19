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Alabaş Salatası

Alabaş Salatası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet alabaş

1 adet kırmızı soğan

Yarım demet maydanoz

Sosu için:

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

Tuz

YAPILIŞI

Alabaşları soyun ve küp şeklinde doğrayıp, servis tabağına alın. Halka doğranmış kırmızı soğan ve kıyılmış maydanozu ekleyin. Sosu için zeytinyağı, limon suyu ve tuzu bir kapta karıştırıp, salatanın üzerine gezdirin. Tatların birbirine geçmesi için tüm malzemeyi karıştırın ve servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bu salatanın içine havuç, dereotu, nane, turşu da katabilirsiniz. Dilerseniz alabaşı rendeleyip, içine yoğurt, mayonez, turşu, dereotu, ceviz katarak salatayı hazırlayabilirsiniz.
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