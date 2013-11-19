Alabaş Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet alabaş
1 adet kırmızı soğan
Yarım demet maydanoz
Sosu için:
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 adet limonun suyu
Tuz
YAPILIŞI
Alabaşları soyun ve küp şeklinde doğrayıp, servis tabağına alın. Halka doğranmış kırmızı soğan ve kıyılmış maydanozu ekleyin. Sosu için zeytinyağı, limon suyu ve tuzu bir kapta karıştırıp, salatanın üzerine gezdirin. Tatların birbirine geçmesi için tüm malzemeyi karıştırın ve servis yapın.
PÜF NOKTASI
Bu salatanın içine havuç, dereotu, nane, turşu da katabilirsiniz. Dilerseniz alabaşı rendeleyip, içine yoğurt, mayonez, turşu, dereotu, ceviz katarak salatayı hazırlayabilirsiniz.