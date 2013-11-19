Alabaş Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Alabaşları soyun ve küp şeklinde doğrayıp, servis tabağına alın. Halka doğranmış kırmızı soğan ve kıyılmış maydanozu ekleyin. Sosu için zeytinyağı, limon suyu ve tuzu bir kapta karıştırıp, salatanın üzerine gezdirin. Tatların birbirine geçmesi için tüm malzemeyi karıştırın ve servis yapın.