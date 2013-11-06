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Sofra / Salatalar / Avakadolu Domates Salatası

Avakadolu Domates Salatası

Avakadolu Domates Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

15 adet kiraz domates

3 adet büyük boy avokado

3 çorba kaşığı limon suyu

6-7 adet mantar

1 adet orta boy soğan

1 diş sarmısak

6 çorba kaşığı su

1 tatlı kaşığı hardal

Bir tutam tozşeker

2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

5 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Avokadolardan birini, ikiye bölüp çekirdeğini çıkarın. Kabuğunu soyduktan sonra kuşbaşı doğrayıp geniş bir kaba alın. Kararmasını önlemek için üzerine 1 çorba kaşığı limon suyu gezdirin ve karıştırın. Domates ve mantarları yıkayıp dörde böldükten sona üzerine ekleyin. Piyazlık doğradığınız soğan ve ince kıydığınız sarmısağı ilave edin. Su, hardal, şeker, sirke, zeytinyağı, tuz ve karabiberi küçük bir kapta karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Kalan avokadoları ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarın. Kabuklarını soyun ve üzerlerine kalan limon suyunu sürün. Servis tabağına alın. İçlerine domatesli-avokadolu karışımı paylaştırıp servis yapın.

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