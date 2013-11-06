Avakadolu Domates Salatası

Avokadolardan birini, ikiye bölüp çekirdeğini çıkarın. Kabuğunu soyduktan sonra kuşbaşı doğrayıp geniş bir kaba alın. Kararmasını önlemek için üzerine 1 çorba kaşığı limon suyu gezdirin ve karıştırın. Domates ve mantarları yıkayıp dörde böldükten sona üzerine ekleyin. Piyazlık doğradığınız soğan ve ince kıydığınız sarmısağı ilave edin. Su, hardal, şeker, sirke, zeytinyağı, tuz ve karabiberi küçük bir kapta karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Kalan avokadoları ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarın. Kabuklarını soyun ve üzerlerine kalan limon suyunu sürün. Servis tabağına alın. İçlerine domatesli-avokadolu karışımı paylaştırıp servis yapın.