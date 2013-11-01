DETAYLI ARA
Sofra / Salatalar / Baklalı Makarna Salatası

Baklalı Makarna Salatası

Baklalı Makarna Salatası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım paket makarna

Yeteri kadar su

250 gram bakla

2 çorba kaşığı zeytinyağı

10 adet kiraz domates

2 adet haşlanmış yumurta



Üzerine:

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI

Baklayı temizleyip 3 cm büyüklüğünde ve verev olarak doğrayın. Bir tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ekleyin ve yumuşayana dek haşlayın. Daha sonra kararmasını önlemek için buz katılmış suya koyup, 5 dakika bekletin ve süzün. Makarnayı tuz eklediğiniz suda üzerinde yazan süre kadar haşlayın. Süzün ve servis tabağına alın. Zeytinyağını bir tavaya alıp baklayı sote edin. Kiraz domates ve yumurtaları dörde bölün. Bakla ve domatesi makarnaya ekleyip, harmanlayın. Yumurtaları salatanın üzerine yerleştirin. Zeytinyağı ve tuz ekleyip servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Zeytinli Buğday Salatası
Zeytinli Buğday Salatası
Hurmalı Keçi Peynirli Kinoa Salatası
Hurmalı Keçi Peynirli Kinoa Salatası
Enginar Salatası
Enginar Salatası
Havuçlu Kuskus
Havuçlu Kuskus
Kurufasulye Salatası
Kurufasulye Salatası
Hardallı Elmalı Kereviz Salatası
Hardallı Elmalı Kereviz Salatası
Tabule
Tabule
Cevizli Beyaz Hindiba Salatası
Cevizli Beyaz Hindiba Salatası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN