Baklalı Makarna Salatası

Baklayı temizleyip 3 cm büyüklüğünde ve verev olarak doğrayın. Bir tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ekleyin ve yumuşayana dek haşlayın. Daha sonra kararmasını önlemek için buz katılmış suya koyup, 5 dakika bekletin ve süzün. Makarnayı tuz eklediğiniz suda üzerinde yazan süre kadar haşlayın. Süzün ve servis tabağına alın. Zeytinyağını bir tavaya alıp baklayı sote edin. Kiraz domates ve yumurtaları dörde bölün. Bakla ve domatesi makarnaya ekleyip, harmanlayın. Yumurtaları salatanın üzerine yerleştirin. Zeytinyağı ve tuz ekleyip servis yapın.