Bakliyat Salatası

Sofra Tarifi

1 su bardağı nohut 4 su bardağı soğuk su 1 adet defne yaprağı 1 su bardağı buğday 3 dal taze soğan 1 adet kırmızı soğan Yarım demet dereotu Yarım demet nane 6 adet kiraz domates Yeteri kadar tuz Sos için: Yarım çay bardağı zeytinyağı 5 çorba kaşığı nar ekşisi 1 adet limonun suyu

YAPILIŞI

Nohutu düdüklü tencere'ye alıp üzerine 2 su bardağı soğuk su, defne yaprağı ve 1 dal dereotu ekleyin. 2. derecesinde 10-15 dakika haşlayın. Akşamdan ıslatılmış buğdayı da aynı şekilde 2. derecede 15 dakika haşlayın. Derin bir kapta nohut, buğday, kıyılmış taze soğan, piyazlık doğranmış kırmızı soğan, kıyılmış dereotu ve naneyi harmanlayın. Tuzunu ayarlayıp servis tabağına alın. İkiye bölünmüş kiraz domatesle süsleyin. Sos için zeytinyağı, nar ekşisi ve limon suyunu iyice çırpın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.