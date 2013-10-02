Bamya Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış bamyayı kızgın sıvı yağda kızartın ve süzülmesi için kağıt havlu üzerine alın. Küp doğranmış havuç ve sivri biberi kızartın. Yağını süzdürdükten sonra bir kaseye alın. İçine bamya, küp doğranmış domates, yer fıstığı ve ince kıyılmış sarımsağı ekleyin. Ayrı bir kapta zeytinyağı nar ekşisi veya limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırıp bamya salatasının üzerine gezdirin. Bütün malzemeyi karıştırın. Tatların birbiriyle özleşmesi için buzdolabında 1 saat beklettikten sonra servis yapın.