DETAYLI ARA
Sofra / Salatalar / Bamya Salatası

Bamya Salatası

Bamya Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram bamya

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet havuç

2'şer adet sivri biber ve domates

2 çorba kaşığı dövülmüş yer ıstığı

2 diş sarımsak

2 çorba kaşığı zeytinyağı

3 çorba kaşığı nar ekşisi veya

Limon suyu

Tuz

karabiber

YAPILIŞI

Ayıklanmış bamyayı kızgın sıvı yağda kızartın ve süzülmesi için kağıt havlu üzerine alın. Küp doğranmış havuç ve sivri biberi kızartın. Yağını süzdürdükten sonra bir kaseye alın. İçine bamya, küp doğranmış domates, yer fıstığı ve ince kıyılmış sarımsağı ekleyin. Ayrı bir kapta zeytinyağı nar ekşisi veya limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırıp bamya salatasının üzerine gezdirin. Bütün malzemeyi karıştırın. Tatların birbiriyle özleşmesi için buzdolabında 1 saat beklettikten sonra servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Zeytinli Buğday Salatası
Zeytinli Buğday Salatası
Hurmalı Keçi Peynirli Kinoa Salatası
Hurmalı Keçi Peynirli Kinoa Salatası
Enginar Salatası
Enginar Salatası
Havuçlu Kuskus
Havuçlu Kuskus
Kurufasulye Salatası
Kurufasulye Salatası
Hardallı Elmalı Kereviz Salatası
Hardallı Elmalı Kereviz Salatası
Tabule
Tabule
Cevizli Beyaz Hindiba Salatası
Cevizli Beyaz Hindiba Salatası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN