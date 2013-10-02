Bamya Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
300 gram bamya
1 su bardağı sıvı yağ
1 adet havuç
2'şer adet sivri biber ve domates
2 çorba kaşığı dövülmüş yer ıstığı
2 diş sarımsak
2 çorba kaşığı zeytinyağı
3 çorba kaşığı nar ekşisi veya
Limon suyu
Tuz
karabiber
YAPILIŞI
Ayıklanmış bamyayı kızgın sıvı yağda kızartın ve süzülmesi için kağıt havlu üzerine alın. Küp doğranmış havuç ve sivri biberi kızartın. Yağını süzdürdükten sonra bir kaseye alın. İçine bamya, küp doğranmış domates, yer fıstığı ve ince kıyılmış sarımsağı ekleyin. Ayrı bir kapta zeytinyağı nar ekşisi veya limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırıp bamya salatasının üzerine gezdirin. Bütün malzemeyi karıştırın. Tatların birbiriyle özleşmesi için buzdolabında 1 saat beklettikten sonra servis yapın.