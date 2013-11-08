Barbunyalı Pastırma Püresi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle pilavı hazırlayın. Bunun için pirinci yıkayıp süzün. Tereyağını küçük bir tencereye alıp, pirinç taneleri beyazlaşana dek kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su, limon suyu ve tuz ilave edin. Kısık ateşte suyunu tamamen çekene dek pişirin. Kıyılmış dereotu ekleyin. Tencerenin üzerine kağıt havlu sererek demlenmeye bırakın. 2 Barbunyayı bir tencereye alıp, üzerine iri doğranmış soğan,tereyağı, şeker ve tuz ekleyin. Üzerini 1-2 parmak geçecek kadar su katıp ocağa oturtun ve yumuşayana kadar pişirin. Sulu kaldıysa suyunu süzdükten sonra blenderden geçirip püre haline getirin. 3 2 dilim pastırmayı yan yana koyun. Üzerine barbunya püresi sürün. Pilav koyup, pastırmaları rulo yapın. Daha sona verev olarak ikiye kesin. Kalan pastırmaları da aynı şekilde hazırlayın ve dik olarak bir fırın kabına yerleştirin. 4 Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 5-10 dakika pişirin. Kalan püreyi servis tabağının dibine yayın. Üzerine barbunya püreli pastırmayı koyup servis yapın.