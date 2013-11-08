Barbunyalı Roka Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı haşlanmış barbunya
1 demet roka
3 dal taze soğan
1 adet domates
1 su bardağı küp
doğranmış beyaz peynir
Sosu için:
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
2 diş rendelenmiş sarmısak
tuz
YAPILIŞI
Rokayı temizleyip iri parçalar halinde doğrayın ve salata kasesine alın. Üzerine barbunya, verev doğranmış taze soğan, kabukları soyulup dilimlenmiş domates ve beyaz peynir koyun. Zeytinyağı, limon suyu, sarmısak ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip, karıştırdıktan sonra servis yapın.