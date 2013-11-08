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Sofra / Salatalar / Barbunyalı Roka Salatası

Barbunyalı Roka Salatası

Barbunyalı Roka Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış barbunya

1 demet roka

3 dal taze soğan

1 adet domates

1 su bardağı küp

doğranmış beyaz peynir

Sosu için:

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

2 diş rendelenmiş sarmısak

tuz

YAPILIŞI

Rokayı temizleyip iri parçalar halinde doğrayın ve salata kasesine alın. Üzerine barbunya, verev doğranmış taze soğan, kabukları soyulup dilimlenmiş domates ve beyaz peynir koyun. Zeytinyağı, limon suyu, sarmısak ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip, karıştırdıktan sonra servis yapın.
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