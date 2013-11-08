Barbunyalı Roka Salatası

Sofra Tarifi

1 su bardağı haşlanmış barbunya 1 demet roka 3 dal taze soğan 1 adet domates 1 su bardağı küp doğranmış beyaz peynir Sosu için: Yarım çay bardağı zeytinyağı Yarım limonun suyu 2 diş rendelenmiş sarmısak tuz

YAPILIŞI

Rokayı temizleyip iri parçalar halinde doğrayın ve salata kasesine alın. Üzerine barbunya, verev doğranmış taze soğan, kabukları soyulup dilimlenmiş domates ve beyaz peynir koyun. Zeytinyağı, limon suyu, sarmısak ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip, karıştırdıktan sonra servis yapın.