Beyaz Lahana Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Lahana yapraklarını kıyın ve tuzla ovup, yıkayın. İyice süzdükten sonra kağıt havlu üzerinde suyunu alın. Derin bir kaseye koyduğunuz lahananın içine kıyılmış maydanoz, tere, nane ve taze soğan ekleyin. Dörde bölünmüş kiraz domates ve ceviz katın. Sos için zeytinyağı, limon suyu ve tuzu bir kapta karıştırıp, salataya ekleyin.