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Beyaz Lahana Salatası

Beyaz Lahana Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 yaprak beyaz lahana

Yarımşar demet maydanoz ve tere

5-6 dal nane, 3 dal taze soğan

4 adet kiraz domates

3 adet ceviz içi



Sos için: 4 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu, tuz


YAPILIŞI

Lahana yapraklarını kıyın ve tuzla ovup, yıkayın. İyice süzdükten sonra kağıt havlu üzerinde suyunu alın. Derin bir kaseye koyduğunuz lahananın içine kıyılmış maydanoz, tere, nane ve taze soğan ekleyin. Dörde bölünmüş kiraz domates ve ceviz katın. Sos için zeytinyağı, limon suyu ve tuzu bir kapta karıştırıp, salataya ekleyin.
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