Beyaz Lahana Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 yaprak beyaz lahana
Yarımşar demet maydanoz ve tere
5-6 dal nane, 3 dal taze soğan
4 adet kiraz domates
3 adet ceviz içi
Sos için: 4 çorba kaşığı zeytinyağı
Yarım limonun suyu, tuz
YAPILIŞI
Lahana yapraklarını kıyın ve tuzla ovup, yıkayın. İyice süzdükten sonra kağıt havlu üzerinde suyunu alın. Derin bir kaseye koyduğunuz lahananın içine kıyılmış maydanoz, tere, nane ve taze soğan ekleyin. Dörde bölünmüş kiraz domates ve ceviz katın. Sos için zeytinyağı, limon suyu ve tuzu bir kapta karıştırıp, salataya ekleyin.