Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg konserve Bodrum bamyası
4 adet soğan
2 diş taze sarmısak
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çay bardağı sıcak su
1 çay kaşığı karabiber
Tuz
YAPILIŞI
Soğanları piyazlık doğrayıp, kıyılmış sarımsakla birlikte tencereye alın. Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı ilave edip pembeleşene dek kavurun. Üzerine suyu süzülmüş bamya ve kaynar su ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, 15 dakika kapağı kapalı olarak pişirin. Servis tabağına alıp, üzerine kalan zeytinyağını gezdirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.