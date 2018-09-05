Bodrum Bamyası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Soğanları piyazlık doğrayıp, kıyılmış sarımsakla birlikte tencereye alın. Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı ilave edip pembeleşene dek kavurun. Üzerine suyu süzülmüş bamya ve kaynar su ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, 15 dakika kapağı kapalı olarak pişirin. Servis tabağına alıp, üzerine kalan zeytinyağını gezdirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.