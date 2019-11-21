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Buğday salatası tarifi...

Besleyici bir lezzet olan buğdayı bu tarifle ister ara öğünlerinizde ister ana yemeğin yanında tüketebilirsiniz. İşte tadı damağınızda kalacak buğday salatası tarifi...
Buğday salatası tarifi...
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı aşurelik buğday



Yeteri kadar su



1 adet kırmızı soğan



2 adet kırmızı biber



5 adet kornişon turşu



Yarım demet dereotu



Yarım demet maydanoz



Sos için:



5 çorba kaşığı zeytinyağı



1 adet limonun suyu



2 çorba kaşığı nar ekşisi



Yeteri kadar tuz


YAPILIŞI

Buğdayı yıkayıp tencereye alın. Üzerini beş parmak geçecek kadar su ilave edip yumuşayana dek haşlayın. Suyunu süzdürüp, buğdayı karıştırma kabına alın. Üzerine küp doğranmış soğan, kırmızı biber, kornişon turşu, kıyılmış dereotu ve maydanoz ekleyin. Sos için zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu iyice karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Harmanlayıp servis tabağına alın.

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