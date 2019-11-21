Buğday salatası tarifi...

Buğdayı yıkayıp tencereye alın. Üzerini beş parmak geçecek kadar su ilave edip yumuşayana dek haşlayın. Suyunu süzdürüp, buğdayı karıştırma kabına alın. Üzerine küp doğranmış soğan, kırmızı biber, kornişon turşu, kıyılmış dereotu ve maydanoz ekleyin. Sos için zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu iyice karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Harmanlayıp servis tabağına alın.