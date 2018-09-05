Bulgurlu Yaz Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bulguru tencereye alıp, üzerine 1 çorba kaşığı zeytinyağı ve bir tutam tuz ilave edin. Sıcak suyu ekleyerek orta ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin ve kapağı kapalı olarak soğuyuncaya kadar dinlendirin. Nane, dereotu, maydanoz ve reyhanı ince kıyın. Domates ve salatalıkları küp doğrayın. Tüm malzemeyi soğuyan bulgurlara ekleyin. Kalan zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuz ekleyip karıştırdıktan sonra servis yapın.