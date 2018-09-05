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Sofra / Salatalar / Bulgurlu Yaz Salatası

Bulgurlu Yaz Salatası

Bulgurlu Yaz Salatası
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı pilavlık bulgur

2 su bardağı su

5-6 dal taze nane

5-6 dal dereotu

1/4 demet maydanoz

4-5 dal reyhan

10 adet kiraz domates

2 adet salatalık

3-4 çorba kaşığı haşlanmış mısır

2 çorba kaşığı limon suyu

2 çorba kaşığı nar ekşisi

3 su bardağı zeytinyağı, tuz

YAPILIŞI

Bulguru tencereye alıp, üzerine 1 çorba kaşığı zeytinyağı ve bir tutam tuz ilave edin. Sıcak suyu ekleyerek orta ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin ve kapağı kapalı olarak soğuyuncaya kadar dinlendirin. Nane, dereotu, maydanoz ve reyhanı ince kıyın. Domates ve salatalıkları küp doğrayın. Tüm malzemeyi soğuyan bulgurlara ekleyin. Kalan zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuz ekleyip karıştırdıktan sonra servis yapın.
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