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Cevizli Beyaz Hindiba Salatası

Cevizli Beyaz Hindiba Salatası
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet hindiba

1 adet yeşil elma

1 adet armut, 1 adet portakal

Yarım çay bardağı iri çekilmiş ceviz

100 gram rokfor peyniri

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet limonun suyu, tuz

YAPILIŞI

Beyaz hindibaları yıkayıp, sularını süzdürün ve kurulayın. Burukluğunu almak için kök kısımlarından 2 cm kesin. Daha sonra iri parçalar halinde doğrayıp servis tabağına alın. Elma ve armudu kabuklarıyla birlikte ince dilimleyip beyaz hindibanın üzerine ekleyin. Kararmalarını önlemek için üzerlerine limon suyu gezdirip karıştırın. Portakalın kabuklarını soyup, üzerinde kalan beyaz kısmını da temizledikten sonra küçük parçalar halinde dilimleyip salataya ekleyin. Küp doğradığınız rokfor peynirini salatanın üzerine yerleştirin. Cevizi serpin. Tuzunu ayarlayın. Üzerine zeytinyağı gezdirerek servis yapın.
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