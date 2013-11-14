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Sofra / Salatalar / Cevizli Kayısılı Mevsim Salatası

Cevizli Kayısılı Mevsim Salatası

Cevizli Kayısılı Mevsim Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10-12 adet ceviz

10-12 adet kuru kayısı

1 adet marul

Yarım göbek salata

1 adet kırmızı biber

6-7 parça parmesan peyniri



Sos için:

1 çorba kaşığı elma sirkesi

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Elinizle parçaladığınız marul, göbek salata ve kıyılmış kırmızı biberi harmanlayın. Ceviz ve kıyılmış kayısı ilave edip hafifçe karıştırın. Sos için elma sirkesi, zeytinyağı, nar ekşisi ve tuzu iyice çırpın. Salatanın üzerine gezdirin. Parmesan peyniri serpiştirip servis yapın.
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