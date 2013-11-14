Cevizli Kayısılı Mevsim Salatası

Elinizle parçaladığınız marul, göbek salata ve kıyılmış kırmızı biberi harmanlayın. Ceviz ve kıyılmış kayısı ilave edip hafifçe karıştırın. Sos için elma sirkesi, zeytinyağı, nar ekşisi ve tuzu iyice çırpın. Salatanın üzerine gezdirin. Parmesan peyniri serpiştirip servis yapın.