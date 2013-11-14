Cevizli Kayısılı Mevsim Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
10-12 adet ceviz
10-12 adet kuru kayısı
1 adet marul
Yarım göbek salata
1 adet kırmızı biber
6-7 parça parmesan peyniri
Sos için:
1 çorba kaşığı elma sirkesi
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı nar ekşisi
Yeteri kadar tuz
YAPILIŞI
Elinizle parçaladığınız marul, göbek salata ve kıyılmış kırmızı biberi harmanlayın. Ceviz ve kıyılmış kayısı ilave edip hafifçe karıştırın. Sos için elma sirkesi, zeytinyağı, nar ekşisi ve tuzu iyice çırpın. Salatanın üzerine gezdirin. Parmesan peyniri serpiştirip servis yapın.