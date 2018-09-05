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Sofra / Salatalar / Çiğ Sebzelerle Spring Roll

Çiğ Sebzelerle Spring Roll

Çiğ Sebzelerle Spring Roll
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet pirinç yufkası

1 adet küçük boy havuç

1 adet küçük boy kabak

1 dal taze soğan

3-4 adet mantar



SOS İÇİN:

4 tatlı kaşığı su

1 tatlı kaşığı irice doğranmış kırmızı biber

2 adet çekirdekleri temizlenmiş hurma

1 diş kabukları temizlenmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil

1/2 lime suyu

1.5 tatlı kaşığı soya sosu

60 gram hindistan cevizi yağı

YAPILIŞI

Geniş bir kabın içine bol miktarda ılık su döküp, pirinç yufkalarını yumuşayana dek suda dinlendirin. Yufkaları sudan çıkarıp ayrı ayrı düz bir zemine yayın. Havuç, kabak, soğan ve mantarı uzun ince doğrayıp, yufkaların üzerilerine pay edin. Rulo şeklinde sarıp, her birini ortadan enlemesine kesin. Sos için tüm sos malzemesini blenderden geçirip spring roll ile servis yapın.
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