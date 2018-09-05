Çiğ Sebzelerle Spring Roll

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet pirinç yufkası
1 adet küçük boy havuç
1 adet küçük boy kabak
1 dal taze soğan
3-4 adet mantar
SOS İÇİN:
4 tatlı kaşığı su
1 tatlı kaşığı irice doğranmış kırmızı biber
2 adet çekirdekleri temizlenmiş hurma
1 diş kabukları temizlenmiş sarımsak
1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil
1/2 lime suyu
1.5 tatlı kaşığı soya sosu
60 gram hindistan cevizi yağı
YAPILIŞI
Geniş bir kabın içine bol miktarda ılık su döküp, pirinç yufkalarını yumuşayana dek suda dinlendirin. Yufkaları sudan çıkarıp ayrı ayrı düz bir zemine yayın. Havuç, kabak, soğan ve mantarı uzun ince doğrayıp, yufkaların üzerilerine pay edin. Rulo şeklinde sarıp, her birini ortadan enlemesine kesin. Sos için tüm sos malzemesini blenderden geçirip spring roll ile servis yapın.