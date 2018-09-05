Çiğ Sebzelerle Spring Roll

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Geniş bir kabın içine bol miktarda ılık su döküp, pirinç yufkalarını yumuşayana dek suda dinlendirin. Yufkaları sudan çıkarıp ayrı ayrı düz bir zemine yayın. Havuç, kabak, soğan ve mantarı uzun ince doğrayıp, yufkaların üzerilerine pay edin. Rulo şeklinde sarıp, her birini ortadan enlemesine kesin. Sos için tüm sos malzemesini blenderden geçirip spring roll ile servis yapın.