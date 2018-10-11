Çilekli Ispanaklı Salata

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ispanağı yıkayıp, salata kasesine alın. Üzerine çilek, dilimlenmiş avokado, jülyen doğranmış soğan ve küp doğranmış peynir ilave edin. Yapışmaz yüzeyli tavada dolmalık fıstıkları kavurun ve salatanın üzerine serpiştirin. Sos için sirke, bal ve hardalı iyice çırpın. Azar azar zeytinyağı ilave edip çırpmaya devam edin. Tuz, karabiber ve haşhaş ekleyip karıştırdıktan sonra servis yapın.