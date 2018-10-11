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Çilekli Ispanaklı Salata

Çilekli Ispanaklı Salata
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram bebek ıspanak

1 su bardağı dörde bölünmüş çilek

1 adet avokado,

1/2 kırmızı soğan

50 gram süzme beyaz peynir

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

Sos İçin: 2 çorba kaşığı elma sirkesi

1 tatlı kaşığı bal

1/2 tatlı kaşığı hardal

1/4 su bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı mavi haşhaş

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Ispanağı yıkayıp, salata kasesine alın. Üzerine çilek, dilimlenmiş avokado, jülyen doğranmış soğan ve küp doğranmış peynir ilave edin. Yapışmaz yüzeyli tavada dolmalık fıstıkları kavurun ve salatanın üzerine serpiştirin. Sos için sirke, bal ve hardalı iyice çırpın. Azar azar zeytinyağı ilave edip çırpmaya devam edin. Tuz, karabiber ve haşhaş ekleyip karıştırdıktan sonra servis yapın.
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