DETAYLI ARA
Sofra / Salatalar / Dana Dil Salatası

Dana Dil Salatası

Dana Dil Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket karışık yeşillik

800 gram salatalık

1 adet haşlanmış dil



DILI HAŞLAMAK İÇİN:

1 adet dil (ortalama 1.000 -1.200 gram)

1 adet soğan

1 adet havuç

8-10 dal maydanoz

3-4 adet defne yaprağı

10-15 adet tane karabiber



SOS İÇİN:

3 çorba kaşığı susam

1-2 diş ezilmiş sarımsak

4-5 çorba kaşığı tuzu azaltılmış soya sosu

10 çorba kaşığı susam yağı

3-4 çorba kaşığı pirinç sirkesi


YAPILIŞI

Dili yıkayıp, üzerindeki derinin kalmasına dikkat ederek yağını ve sinirlerini temizleyin. Büyük boy tencereye bol su koyup kaynatın. Dil, kabukları temizlenmiş soğan, havuç, sapıyla birlikte maydanoz, defne yaprağı ve karabiber ilave edip, kısık ateşte yaklaşık 1.5 saat pişirin. Sürenin sonunda bıçağın ucu ile pişip pişmediğini kontrol edin. Dili tencereden alıp, soğuk suya atın ve 5-10 dakika dinlendirin. Suyunu süzdürüp, derisini temizleyin. Sos için susamı yapışmaz yüzeyli tavada kavurup, kalan malzeme ile iyice çırpın. Salata için yıkanıp kurulanmış yeşillik ve iri jülyen doğranmış salatalığı harmanlayıp servis tabağına alın. Üzerine jülyen doğranmış dil yerleştirip, sos gezdirin ve servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Kırmızı Mercimekli Filizli Salata
Kırmızı Mercimekli Filizli Salata
Siyez Salatası
Siyez Salatası
Taze İç Bakla Salatası
Taze İç Bakla Salatası
Kuşkonmazlı Humus
Kuşkonmazlı Humus
Fındıklı Kabak Salatası
Fındıklı Kabak Salatası
Bezelyeli Patates Salatası
Bezelyeli Patates Salatası
Sotelenmiş Mor Lahana Salatası
Sotelenmiş Mor Lahana Salatası
Çilekli Semizotu Salatası
Çilekli Semizotu Salatası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN