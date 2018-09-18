Dana Dil Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket karışık yeşillik
800 gram salatalık
1 adet haşlanmış dil
DILI HAŞLAMAK İÇİN:
1 adet dil (ortalama 1.000 -1.200 gram)
1 adet soğan
1 adet havuç
8-10 dal maydanoz
3-4 adet defne yaprağı
10-15 adet tane karabiber
SOS İÇİN:
3 çorba kaşığı susam
1-2 diş ezilmiş sarımsak
4-5 çorba kaşığı tuzu azaltılmış soya sosu
10 çorba kaşığı susam yağı
3-4 çorba kaşığı pirinç sirkesi
YAPILIŞI
Dili yıkayıp, üzerindeki derinin kalmasına dikkat ederek yağını ve sinirlerini temizleyin. Büyük boy tencereye bol su koyup kaynatın. Dil, kabukları temizlenmiş soğan, havuç, sapıyla birlikte maydanoz, defne yaprağı ve karabiber ilave edip, kısık ateşte yaklaşık 1.5 saat pişirin. Sürenin sonunda bıçağın ucu ile pişip pişmediğini kontrol edin. Dili tencereden alıp, soğuk suya atın ve 5-10 dakika dinlendirin. Suyunu süzdürüp, derisini temizleyin. Sos için susamı yapışmaz yüzeyli tavada kavurup, kalan malzeme ile iyice çırpın. Salata için yıkanıp kurulanmış yeşillik ve iri jülyen doğranmış salatalığı harmanlayıp servis tabağına alın. Üzerine jülyen doğranmış dil yerleştirip, sos gezdirin ve servis yapın.