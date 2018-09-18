Dana Dil Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Dili yıkayıp, üzerindeki derinin kalmasına dikkat ederek yağını ve sinirlerini temizleyin. Büyük boy tencereye bol su koyup kaynatın. Dil, kabukları temizlenmiş soğan, havuç, sapıyla birlikte maydanoz, defne yaprağı ve karabiber ilave edip, kısık ateşte yaklaşık 1.5 saat pişirin. Sürenin sonunda bıçağın ucu ile pişip pişmediğini kontrol edin. Dili tencereden alıp, soğuk suya atın ve 5-10 dakika dinlendirin. Suyunu süzdürüp, derisini temizleyin. Sos için susamı yapışmaz yüzeyli tavada kavurup, kalan malzeme ile iyice çırpın. Salata için yıkanıp kurulanmış yeşillik ve iri jülyen doğranmış salatalığı harmanlayıp servis tabağına alın. Üzerine jülyen doğranmış dil yerleştirip, sos gezdirin ve servis yapın.