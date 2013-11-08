Demirhindi Soslu Yeşil Salata

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet göbek salata
1 çay bardağı haşlanmış mısır
1 çay bardağı haşlanmış Meksika fasulyesi
3-4 adet kiraz domates
Sos için:
50 gram demirhindi
1 kahve fincanı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı nar ekşisi
2-3 parça taze zahter
Tuz
YAPILIŞI
Geniş bir kapta kıyılmış göbek salata, mısır, Meksika fasulyesi ve dilimlenmiş domatesi harmanlayın. Sos için demirhindiyi ufak parçalara ayırıp, üzerini geçecek kadar su ekleyin. Kaynatıp, kaşık yardımıyla ezin ve soğumaya bırakın. Demirhindi, zeytinyağı, nar ekşisi, zahter ve tuzu iyice çırpın. Sosu salatanın üzerine gezdirip, servis yapın.