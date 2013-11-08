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Sofra / Salatalar / Demirhindi Soslu Yeşil Salata

Demirhindi Soslu Yeşil Salata

Demirhindi Soslu Yeşil Salata
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet göbek salata

1 çay bardağı haşlanmış mısır

1 çay bardağı haşlanmış Meksika fasulyesi

3-4 adet kiraz domates



Sos için:

50 gram demirhindi

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

2-3 parça taze zahter

Tuz

YAPILIŞI

Geniş bir kapta kıyılmış göbek salata, mısır, Meksika fasulyesi ve dilimlenmiş domatesi harmanlayın. Sos için demirhindiyi ufak parçalara ayırıp, üzerini geçecek kadar su ekleyin. Kaynatıp, kaşık yardımıyla ezin ve soğumaya bırakın. Demirhindi, zeytinyağı, nar ekşisi, zahter ve tuzu iyice çırpın. Sosu salatanın üzerine gezdirip, servis yapın.
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