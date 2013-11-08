Demirhindi Soslu Yeşil Salata

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Geniş bir kapta kıyılmış göbek salata, mısır, Meksika fasulyesi ve dilimlenmiş domatesi harmanlayın. Sos için demirhindiyi ufak parçalara ayırıp, üzerini geçecek kadar su ekleyin. Kaynatıp, kaşık yardımıyla ezin ve soğumaya bırakın. Demirhindi, zeytinyağı, nar ekşisi, zahter ve tuzu iyice çırpın. Sosu salatanın üzerine gezdirip, servis yapın.