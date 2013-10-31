Elmalı Kırmızı Lahana

Sofra Tarifi
MALZEMELER
adet orta boy kırmızı lahana
4 çorba kaşığı tereyağı
1 çay bardağı sirke
1 çorba kaşığı toz şeker
1 çay bardağı su Yeteri kadar tuz
Servis için: Elma
YAPILIŞI
Tereyağı, sirke, toz şeker, su ve tuzu karıştırıp, tavada kaynatın. Kıyılmış lahana ekleyip karıştırın. Karışımı fırın tepsisine alıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika pişirin. Dilimlenmiş elma ile servis yapın.
PÜF NOKTASI
Dilimlenmiş elmaları
fırından çıkan lahanaya ekleyerek de
servis yapabilirsiniz.