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Sofra / Salatalar / Elmalı Kırmızı Lahana

Elmalı Kırmızı Lahana

Elmalı Kırmızı Lahana
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

adet orta boy kırmızı lahana

4 çorba kaşığı tereyağı

1 çay bardağı sirke

1 çorba kaşığı toz şeker

1 çay bardağı su Yeteri kadar tuz



Servis için: Elma


YAPILIŞI

Tereyağı, sirke, toz şeker, su ve tuzu karıştırıp, tavada kaynatın. Kıyılmış lahana ekleyip karıştırın. Karışımı fırın tepsisine alıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika pişirin. Dilimlenmiş elma ile servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilimlenmiş elmaları fırından çıkan lahanaya ekleyerek de servis yapabilirsiniz.
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