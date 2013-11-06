Enginar Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Enginarlardan birini boylamasına ikiye kesin. Daha sonra her parçayı dörde bölün. İç kısımlarındaki tüylü kısmı bıçakla çıkarın. Limonu ikiye bölün. Enginarların kararmalarını önlemek için, ikiye böldüğünüz limonu tuza batırıp üzerlerine sürün. Diğer enginarı da aynı şekilde hazırlayıp hepsini bir tencereye alın. Üzerine su, tuz, 1 çorba kaşığı zeytinyağı ve 1 çorba kaşığı limon suyu ekleyerek 15 dakika haşlayın. Suyunu süzün ve soğuduktan sonra servis tabağına aktarın. Kuşkonmazların uç kısımlarını temizleyin. Üzerine 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve bir tutam karabiber ekleyip 15 dakika bekletin. Daha sonra bir tavaya aktarıp sote edin. Kuşkonmazları tavadan alın. Aynı tavaya küp doğranmış kırmızı ve sarı biberi ekleyip sote edin.