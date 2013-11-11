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Enginar Salatası

Enginar Salatası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet enginar

2 adet orta boy patates

5 adet kornişon turşu

10 adet yeşil zeytin

1 tatlı kaşığı kapari

2 çorba kaşığı mayonez

3 çorba kaşığı yoğurt

Yarım demet dereotu

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Enginarları bir-iki damla limon suyu eklediğiniz suda haşlayın. Patatesleri haşlayıp soğuttuktan sonra kabuklarını soyun ve doğrayın. Kornişon, zeytin ve dereotunu ince kıyın. Büyükçe bir kaseye 3 adet enginar ve patatesi koyup ezin. Üzerine mayonez, yoğurt ve diğer malzemeleri ilave edip karıştırın. Karışımı 3 adet enginarın üzerine koyup, servis yapın.
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