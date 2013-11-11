Enginar Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Enginarları bir-iki damla limon suyu eklediğiniz suda haşlayın. Patatesleri haşlayıp soğuttuktan sonra kabuklarını soyun ve doğrayın. Kornişon, zeytin ve dereotunu ince kıyın. Büyükçe bir kaseye 3 adet enginar ve patatesi koyup ezin. Üzerine mayonez, yoğurt ve diğer malzemeleri ilave edip karıştırın. Karışımı 3 adet enginarın üzerine koyup, servis yapın.