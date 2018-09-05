Enginarlı Maş Fasulyesi Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet enginar
1 su bardağı maş fasulyesi
3 çorba kaşığı limon suyu
10-12 adet kiraz domates
1/4 demet kıyılmış maydanoz
10-15 yaprak kıyılmış nane
7-8 dal kıyılmış dereotu
5-6 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz
YAPILIŞI
Maş fasulyesini 1 gece önceden ıslatın. Ertesi gün süzüp yıkayın. Üzerini 3-4 parmak geçecek kadar su ekleyip, orta ateşte haşlayın. Süzüp geniş bir kaseye alarak soğutun. Enginarları bir tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ve 1 çorba kaşığı limon suyu ekleyerek yumuşayıncaya kadar haşlayın. Domatesleri ikiye bölün. Haşlanan enginarları süzüp küp doğrayın. Enginar, domates, maydanoz, nane ve dereotunu karıştırıp maş fasulyesine ekleyin. Üzerine zeytinyağı, tuz ve kalan limon suyunu gezdirip maş fasulyesini ezmeden tekrar karıştırın ve servis yapın.