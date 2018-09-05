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Enginarlı Maş Fasulyesi Salatası

Enginarlı Maş Fasulyesi Salatası
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet enginar

1 su bardağı maş fasulyesi

3 çorba kaşığı limon suyu

10-12 adet kiraz domates

1/4 demet kıyılmış maydanoz

10-15 yaprak kıyılmış nane

7-8 dal kıyılmış dereotu

5-6 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI

Maş fasulyesini 1 gece önceden ıslatın. Ertesi gün süzüp yıkayın. Üzerini 3-4 parmak geçecek kadar su ekleyip, orta ateşte haşlayın. Süzüp geniş bir kaseye alarak soğutun. Enginarları bir tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ve 1 çorba kaşığı limon suyu ekleyerek yumuşayıncaya kadar haşlayın. Domatesleri ikiye bölün. Haşlanan enginarları süzüp küp doğrayın. Enginar, domates, maydanoz, nane ve dereotunu karıştırıp maş fasulyesine ekleyin. Üzerine zeytinyağı, tuz ve kalan limon suyunu gezdirip maş fasulyesini ezmeden tekrar karıştırın ve servis yapın.
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