Fesleğen Soslu Makarna Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Makarnayı bir tutam tuz eklediğiniz suda, üzerinde yazan süre kadar haşlayıp, süzün. Ilındıktan sonra servis tabağına aktarın. Kabakları önce ikiye, sonra da dörde bölün ve dilimleyin. Sıvıyağı bir tavaya alıp kabağı bir-iki dakika sote edin. Kabak ve ince kıyılmış kırmızı biberi makarnanın üzerine ilave edin. Tuzunu ayarlayıp harmanlayın. Sos için bademi kaynar suda 5 dakika bekletip kabukların soyun ve blendere alın. Üzerine yapraklarına ayırdığınız fesleğen, zeytinyağı ve limon suyunu ekleyip blenderden geçirin. Sosu salatanın üzerine gezdirip servis yapın.