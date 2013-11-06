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Fesleğen Soslu Makarna Salatası

Fesleğen Soslu Makarna Salatası
  • 6 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım paket kelebek makarna

3 adet orta boy kabak

2 çorba kaşığı sıvıyağ

2 adet küçük boy kırmızı biber

Yarım su bardağı yeşil zeytin

Tuz

Fesleğen sos için:

4 dal fesleğen

2 çorba kaşığı tatlı badem

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 çorba kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Makarnayı bir tutam tuz eklediğiniz suda, üzerinde yazan süre kadar haşlayıp, süzün. Ilındıktan sonra servis tabağına aktarın. Kabakları önce ikiye, sonra da dörde bölün ve dilimleyin. Sıvıyağı bir tavaya alıp kabağı bir-iki dakika sote edin. Kabak ve ince kıyılmış kırmızı biberi makarnanın üzerine ilave edin. Tuzunu ayarlayıp harmanlayın. Sos için bademi kaynar suda 5 dakika bekletip kabukların soyun ve blendere alın. Üzerine yapraklarına ayırdığınız fesleğen, zeytinyağı ve limon suyunu ekleyip blenderden geçirin. Sosu salatanın üzerine gezdirip servis yapın.
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