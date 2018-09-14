Fındıklı Kabak Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
45 gram taze iç fındık (yoksa kuru da kullanabilirsiniz)
750 gram kabak
5 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı balzamik sirke
3'er dal fesleğen ve reyhan
100 gram parmesan peyniri
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı silme tuz
YAPILIŞI
Fındıkları pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine alıp, önceden ısıtılmış 150 derece fırında hafif renk alana dek pişirin. Ardından soğutun ve kabaca kıyın. Kabakları soymadan verev dilimleyin ve 2 çorba kaşığı zeytinyağı ile karıştırın. Tuz ve karabiberle lezzetlendirin. Mangalda veya ızgara tavada, üzerine ızgara çizgisi çıkacak şekilde ancak çok da yumuşatmadan önlü arkalı pişirin. Servis tabağına alıp, üzerine balzamik sirke gezdirin. Soğuyunca kalan zeytinyağını gezdirip, fesleğen, reyhan ve fındığı serpiştirin. Parmesan serpip servis yapın.