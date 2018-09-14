Fındıklı Kabak Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Fındıkları pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine alıp, önceden ısıtılmış 150 derece fırında hafif renk alana dek pişirin. Ardından soğutun ve kabaca kıyın. Kabakları soymadan verev dilimleyin ve 2 çorba kaşığı zeytinyağı ile karıştırın. Tuz ve karabiberle lezzetlendirin. Mangalda veya ızgara tavada, üzerine ızgara çizgisi çıkacak şekilde ancak çok da yumuşatmadan önlü arkalı pişirin. Servis tabağına alıp, üzerine balzamik sirke gezdirin. Soğuyunca kalan zeytinyağını gezdirip, fesleğen, reyhan ve fındığı serpiştirin. Parmesan serpip servis yapın.