Garnitürlü Şehriye Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Şehriyeyi haşlayın ve suyunu süzüp geniş bir kaba alın. Kırmızı biber turşusu, kırmızı biber, dereotu, maydanoz ve kekiği kıyıp soğuyan şehriyenin üzerine ilave edin. Garnitür ve mısırı da ekleyin. Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi de katın. Harmanlayıp servis yapın.