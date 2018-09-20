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Sofra / Salatalar / Garnitürlü Şehriye Salatası

Garnitürlü Şehriye Salatası

Garnitürlü Şehriye Salatası
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kavanoz (340gr) garnitür

1.5 su bardağı arpa şehriye

2 adet kırmızı biber turşusu

1 adet kırmızı biber

3 çorba kaşığı haşlanmış mısır

6-7 dal dereotu

6-7 dal maydanoz

2 dal taze kekik

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1/2 limon

tuz, karabiber

YAPILIŞI

Şehriyeyi haşlayın ve suyunu süzüp geniş bir kaba alın. Kırmızı biber turşusu, kırmızı biber, dereotu, maydanoz ve kekiği kıyıp soğuyan şehriyenin üzerine ilave edin. Garnitür ve mısırı da ekleyin. Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi de katın. Harmanlayıp servis yapın.
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