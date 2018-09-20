Garnitürlü Şehriye Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kavanoz (340gr) garnitür
1.5 su bardağı arpa şehriye
2 adet kırmızı biber turşusu
1 adet kırmızı biber
3 çorba kaşığı haşlanmış mısır
6-7 dal dereotu
6-7 dal maydanoz
2 dal taze kekik
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1/2 limon
tuz, karabiber
YAPILIŞI
Şehriyeyi haşlayın ve suyunu süzüp geniş bir kaba alın. Kırmızı biber turşusu, kırmızı biber, dereotu, maydanoz ve kekiği kıyıp soğuyan şehriyenin üzerine ilave edin. Garnitür ve mısırı da ekleyin. Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi de katın. Harmanlayıp servis yapın.