Girit Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet tavuk göğsü
4 çorba kaşığı süzme yoğurt
2 çorba kaşığı krema
2 adet kesme şeker
2 çorba kaşığı dolusu limon suyu
6 dal taze soğan
2 çorba kaşığı taze nane
1 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz
Tuz
karabiber
YAPILIŞI
Öncelikle tavuk etini bol su ile haşlayın. Diğer taraftan süzme yoğurt ve kesme şekeri bir kaseye alın. Üzerine yarım su bardağı tavuk suyu ekleyip karıştırarak ezin. İçine krema, limon suyu, tuz, karabiber, ince kıyılmış taze nane ve maydanoz ekleyin. Eti şerit şeklinde doğrayın. Yoğurtlu karışıma ekleyip karıştırın. İnce kıyılmış taze soğan ile süsleyin. Buzdolabında yarım saat bekletip servis yapın.