Girit Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle tavuk etini bol su ile haşlayın. Diğer taraftan süzme yoğurt ve kesme şekeri bir kaseye alın. Üzerine yarım su bardağı tavuk suyu ekleyip karıştırarak ezin. İçine krema, limon suyu, tuz, karabiber, ince kıyılmış taze nane ve maydanoz ekleyin. Eti şerit şeklinde doğrayın. Yoğurtlu karışıma ekleyip karıştırın. İnce kıyılmış taze soğan ile süsleyin. Buzdolabında yarım saat bekletip servis yapın.