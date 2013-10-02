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Girit Salatası

Girit Salatası
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet tavuk göğsü

4 çorba kaşığı süzme yoğurt

2 çorba kaşığı krema

2 adet kesme şeker

2 çorba kaşığı dolusu limon suyu

6 dal taze soğan

2 çorba kaşığı taze nane

1 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz

Tuz

karabiber

YAPILIŞI

Öncelikle tavuk etini bol su ile haşlayın. Diğer taraftan süzme yoğurt ve kesme şekeri bir kaseye alın. Üzerine yarım su bardağı tavuk suyu ekleyip karıştırarak ezin. İçine krema, limon suyu, tuz, karabiber, ince kıyılmış taze nane ve maydanoz ekleyin. Eti şerit şeklinde doğrayın. Yoğurtlu karışıma ekleyip karıştırın. İnce kıyılmış taze soğan ile süsleyin. Buzdolabında yarım saat bekletip servis yapın.
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