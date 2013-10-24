Gül Yapraklı Kıvırcık Salatası

Sofra Tarifi

1 adet kıvırcık marul Yarımşar demet maydanoz, nane ve tere, 5-6 dal kereviz yaprağı 1 avuç gül yaprağı Yarım limonun suyu 2 çorba kaşığı sirke 4 çorba kaşığı zeytinyağı Tuz

YAPILIŞI

Kıvırcık, maydanoz, nane ve tereyi temizleyip yıkayın. Süzüp iri parçalar halinde elinizle koparın ve servis tabağına aktarın. Limon suyu, sirke ve zeytinyağını karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Tuzunu ayarlayın. Gül yapraklarını ekleyerek servis yapın.