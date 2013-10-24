Gül Yapraklı Kıvırcık Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet kıvırcık marul
Yarımşar demet maydanoz, nane
ve tere, 5-6 dal kereviz yaprağı
1 avuç gül yaprağı
Yarım limonun suyu
2 çorba kaşığı sirke
4 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz
YAPILIŞI
Kıvırcık, maydanoz, nane ve tereyi temizleyip yıkayın. Süzüp iri parçalar halinde elinizle koparın ve servis tabağına aktarın. Limon suyu, sirke ve zeytinyağını karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Tuzunu ayarlayın. Gül yapraklarını ekleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Salataya, mevsiminde erguvan ya da ayva çiçeği de eklenebilir.