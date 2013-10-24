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Sofra / Salatalar / Gül Yapraklı Kıvırcık Salatası

Gül Yapraklı Kıvırcık Salatası

Gül Yapraklı Kıvırcık Salatası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet kıvırcık marul

Yarımşar demet maydanoz, nane

ve tere, 5-6 dal kereviz yaprağı

1 avuç gül yaprağı

Yarım limonun suyu

2 çorba kaşığı sirke

4 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI

Kıvırcık, maydanoz, nane ve tereyi temizleyip yıkayın. Süzüp iri parçalar halinde elinizle koparın ve servis tabağına aktarın. Limon suyu, sirke ve zeytinyağını karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Tuzunu ayarlayın. Gül yapraklarını ekleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Salataya, mevsiminde erguvan ya da ayva çiçeği de eklenebilir.
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