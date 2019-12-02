DETAYLI ARA
Sofra / Salatalar / Güney kısırı tarifi...

Güney kısırı tarifi...

Çayınızın yanına eşlik edecek, tadı damağınızda kalacak bir tarif ister misiniz? İşte Güney Kısırı tarifi...
Güney kısırı tarifi...
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı ince bulgur



2 adet büyük boy domates



3 adet sivri biber



2 diş sarmısak



1 adet büyük boy soğan



Yarım su bardağı zeytinyağı



2 çorba kaşığı ketçap



1 çorba kaşığı biber salçası



Yarım demet maydanoz



1 su bardağı dövülmüş ceviz



Tuz, kimyon, pulbiber


YAPILIŞI

Bulguru derin bir kaba alın. Doğranmış domates, sivri biber ve sarmısağı robottan geçirip, su haline getirerek bulgura ekleyin. İnce kıyılmış soğan, zeytinyağı, ketçap, salça, tuz, kimyon ve pulbiber ilave edin. Tüm malzemeyi iyice karıştırıp, yarım saat bekletin. Yoğurup, elle sıkılacak kıvama geldiği zaman kıyılmış maydanoz ve cevizi katın. Şöyle bir karıştırdıktan sonra harçtan parçalar koparıp, elinizle sıkarak şekil verin.

Aşçının notu:

Kısırı arzunuza göre nar ekşisi veya limonla tatlandırabilirsiniz

Bunları da Denemek İster misiniz?
Buğday salatası tarifi...
Buğday salatası tarifi...
Maydanoz piyazı tarifi
Maydanoz piyazı tarifi
Peynir ve ceviz dolgulu kırmızı biber tarifi
Peynir ve ceviz dolgulu kırmızı biber tarifi
Kırmızı biberli kuskus salatası tarifi...
Kırmızı biberli kuskus salatası tarifi...
Sote Salata Tarifi
Sote Salata Tarifi
Ilık Pancar Salatası Tarifi
Ilık Pancar Salatası Tarifi
Izgara Marul Salatası Tarifi
Izgara Marul Salatası Tarifi
Avokadolu Domates Salatası Tarifi
Avokadolu Domates Salatası Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN