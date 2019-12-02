Güney kısırı tarifi...

Bulguru derin bir kaba alın. Doğranmış domates, sivri biber ve sarmısağı robottan geçirip, su haline getirerek bulgura ekleyin. İnce kıyılmış soğan, zeytinyağı, ketçap, salça, tuz, kimyon ve pulbiber ilave edin. Tüm malzemeyi iyice karıştırıp, yarım saat bekletin. Yoğurup, elle sıkılacak kıvama geldiği zaman kıyılmış maydanoz ve cevizi katın. Şöyle bir karıştırdıktan sonra harçtan parçalar koparıp, elinizle sıkarak şekil verin.

Aşçının notu:

Kısırı arzunuza göre nar ekşisi veya limonla tatlandırabilirsiniz