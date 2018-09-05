Havuçlu Deniz Fasulyesi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Büyük boy bir tencereye bol miktarda su koyun. 1 çay kaşığı tuz ilave edip kaynamaya bırakın. Deniz fasulyesinin sert kısımlarını ayıklayıp kaynar suda yumuşayana dek haşlayın. Renginin sararmaması için buzlu suya çıkarın. Suyunu süzüp servis tabağına alın. Havuç ve kırmızı biberi jülyen doğrayıp, 2 çorba kaşığı zeytinyağında soteleyin. Deniz fasulyesinin üzerine ilave edin. Kalan zeytinyağı, limon suyu ve tuzu da katıp harmanladıktan sonra soğuk olarak servis yapın.