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Hellimli Salata

Hellimli Salata
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet kıvırcık

1 adet lollorosso

10 dal fesleğen

Yarım demet maydanoz

2 adet kırmızı biber

12 adet kiraz domates

100 gram hellim peyniri

Hardal sos için:

1 tatlı kaşığı hardal

5 çorba kaşığı zeytinyağı

1 diş dövülmüş sarmısak

1 adet limon suyu

Tuz

YAPILIŞI

Kıvırcık ve lollorosso'yu yıkayıp, süzdükten sonra yapraklarına ayırın. Servis tabağına gelişigüzel kıvırcık, lollorosso, fesleğen, maydanoz, dilimlenmiş kırmızı biber ve kiraz domates yerleştirin. En üste yapışmaz yüzeyli tavada kızarttığınız hellim peynirini koyun. Hardal sos için hardal, zeytinyağı, sarmısak, limon suyu ve tuzu derin bir kapta karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip, servis yapın.
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