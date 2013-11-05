Hellimli Salata

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet kıvırcık
1 adet lollorosso
10 dal fesleğen
Yarım demet maydanoz
2 adet kırmızı biber
12 adet kiraz domates
100 gram hellim peyniri
Hardal sos için:
1 tatlı kaşığı hardal
5 çorba kaşığı zeytinyağı
1 diş dövülmüş sarmısak
1 adet limon suyu
Tuz
YAPILIŞI
Kıvırcık ve lollorosso'yu yıkayıp, süzdükten sonra yapraklarına ayırın. Servis tabağına gelişigüzel kıvırcık, lollorosso, fesleğen, maydanoz, dilimlenmiş kırmızı biber ve kiraz domates yerleştirin. En üste yapışmaz yüzeyli tavada kızarttığınız hellim peynirini koyun. Hardal sos için hardal, zeytinyağı, sarmısak, limon suyu ve tuzu derin bir kapta karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip, servis yapın.