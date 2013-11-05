Hellimli Salata

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kıvırcık ve lollorosso'yu yıkayıp, süzdükten sonra yapraklarına ayırın. Servis tabağına gelişigüzel kıvırcık, lollorosso, fesleğen, maydanoz, dilimlenmiş kırmızı biber ve kiraz domates yerleştirin. En üste yapışmaz yüzeyli tavada kızarttığınız hellim peynirini koyun. Hardal sos için hardal, zeytinyağı, sarmısak, limon suyu ve tuzu derin bir kapta karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip, servis yapın.