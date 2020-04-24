Izgara sebzeli salata

2 adet kabak
2 adet dolmalık biber
1 adet kırmızı dolmalık biber
1 adet dolmalık sarı biber
5-6 adet mantar
2 adet domates
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 demet maydanoz
SOS İÇİN:
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet limon
Yarım çay kaşığı tuz
Kabak, dolmalık biber, mantar ve domatesi dilimleyin. Sebzelerin üzerine tereyağı sürüp ızgarada veya ızgara tavasında her iki tarafını kızartın. Maydanozu yıkayıp suyunu süzün. Kaselere paylaştırın. İri parçalar şeklinde doğranmış ızgara sebzeleri tabaklara paylaştırın. Sos için zeytinyağı, limon suyu ve tuzu iyice çırpın. Sebzelerin üzerine gezdirip servis yapın.