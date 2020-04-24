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Sofra Salatalar Izgara sebzeli salata

Izgara sebzeli salata

Sofraları süsleyecek farklı bir lezzet arayanlara hem sağlıklı hem leziz bir tarif...
Izgara sebzeli salata
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet kabak



2 adet dolmalık biber



1 adet kırmızı dolmalık biber



1 adet dolmalık sarı biber



5-6 adet mantar



2 adet domates



1 tatlı kaşığı tereyağı



1 demet maydanoz



SOS İÇİN:



1 yemek kaşığı zeytinyağı



1 adet limon



Yarım çay kaşığı tuz


YAPILIŞI

Kabak, dolmalık biber, mantar ve domatesi dilimleyin. Sebzelerin üzerine tereyağı sürüp ızgarada veya ızgara tavasında her iki tarafını kızartın. Maydanozu yıkayıp suyunu süzün. Kaselere paylaştırın. İri parçalar şeklinde doğranmış ızgara sebzeleri tabaklara paylaştırın. Sos için zeytinyağı, limon suyu ve tuzu iyice çırpın. Sebzelerin üzerine gezdirip servis yapın.

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