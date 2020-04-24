Izgara sebzeli salata

Kabak, dolmalık biber, mantar ve domatesi dilimleyin. Sebzelerin üzerine tereyağı sürüp ızgarada veya ızgara tavasında her iki tarafını kızartın. Maydanozu yıkayıp suyunu süzün. Kaselere paylaştırın. İri parçalar şeklinde doğranmış ızgara sebzeleri tabaklara paylaştırın. Sos için zeytinyağı, limon suyu ve tuzu iyice çırpın. Sebzelerin üzerine gezdirip servis yapın.