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Kabak Salatası

Kabak Salatası
  • 4-6 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet kabak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 adet salatalık, 1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı yoğurt

2 çorba kaşığı mayonez

6-7 dal dereotu, 3-4 dal nane



Üzeri için:

Yarım su bardağı kıyılmış ceviz

YAPILIŞI

Kabakları yıkayıp, irice rendeleyin. Zeytinyağı ekleyip, suyunu çekene dek pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Rendelenmiş salatalık, yoğurt, mayonez, kıyılmış dereotu, nane ve tuz ilave edip karıştırın. Servis tabağına alıp, üzerine ceviz serperek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Salataya, arzuya göre 2 diş dövülmüş sarmısak da ekleyebilirsiniz.
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