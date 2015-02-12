Kabak Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet kabak
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 adet salatalık, 1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı yoğurt
2 çorba kaşığı mayonez
6-7 dal dereotu, 3-4 dal nane
Üzeri için:
Yarım su bardağı kıyılmış ceviz
YAPILIŞI
Kabakları yıkayıp, irice rendeleyin. Zeytinyağı ekleyip, suyunu çekene dek pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Rendelenmiş salatalık, yoğurt, mayonez, kıyılmış dereotu, nane ve tuz ilave edip karıştırın. Servis tabağına alıp, üzerine ceviz serperek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Salataya, arzuya göre 2 diş dövülmüş sarmısak da ekleyebilirsiniz.