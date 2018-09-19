Karnabahar Kısırı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yeşillikleri yıkayıp kuruladıktan sonra ince kıyın. Karnabaharı yıkayıp çiçeklerine ayırın ve ince kıyın. Daha sonra geniş bir kaba alın. Üzerine kıyılmış yeşillikleri ekleyip karıştırın. Zeytinyağı, limon suyu ve tuzu küçük bir kapta karıştırıp üzerine gezdirin. İnce dilimlenmiş turp, limon dilimleri, dereotu ve nane ile süsleyerek servis yapın.