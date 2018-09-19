Karnabahar Kısırı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet küçük boy karnabahar
1 demet taze soğan
tuz 6'şar dal dereotu
maydanoz ve nane
3 çorba kaşığı zeytinyağı
2 adet limon
SERVİS İÇİN:
2 adet bebek turp
6 dilim limon Dereotu ve nane
YAPILIŞI
Yeşillikleri yıkayıp kuruladıktan sonra ince kıyın. Karnabaharı yıkayıp çiçeklerine ayırın ve ince kıyın. Daha sonra geniş bir kaba alın. Üzerine kıyılmış yeşillikleri ekleyip karıştırın. Zeytinyağı, limon suyu ve tuzu küçük bir kapta karıştırıp üzerine gezdirin. İnce dilimlenmiş turp, limon dilimleri, dereotu ve nane ile süsleyerek servis yapın.