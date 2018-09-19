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Sofra / Salatalar / Karnabahar Kısırı

Karnabahar Kısırı

Karnabahar Kısırı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet küçük boy karnabahar

1 demet taze soğan

tuz 6'şar dal dereotu

maydanoz ve nane

3 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet limon



SERVİS İÇİN:

2 adet bebek turp

6 dilim limon Dereotu ve nane

YAPILIŞI

Yeşillikleri yıkayıp kuruladıktan sonra ince kıyın. Karnabaharı yıkayıp çiçeklerine ayırın ve ince kıyın. Daha sonra geniş bir kaba alın. Üzerine kıyılmış yeşillikleri ekleyip karıştırın. Zeytinyağı, limon suyu ve tuzu küçük bir kapta karıştırıp üzerine gezdirin. İnce dilimlenmiş turp, limon dilimleri, dereotu ve nane ile süsleyerek servis yapın.
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