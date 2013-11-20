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Karnabahar Salatası

Karnabahar Salatası
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet orta boy karnabahar

Yeteri kadar su

yarım limonun suyu

6 yaprak kıvırcık

4 dal taze soğan

10 adet kiraz domates

8 dal maydanoz

tuz

Sos için:

1 adet yumurta sarısı

1 çay kaşığı hardal

1 çorba kaşığı sirke

Yarım su bardağı sıvıyağ

1 çorba kaşığı su

tuz

YAPILIŞI

1 karnabaharı çiçeklerine ayırın. Sap kısımlarının yarısını kesin. Tuz ve limon suyu eklenmiş suda 12 dakika haşlayıp süzün. Soğuk sudan geçirin ve süzgece alıp iyice süzdürün. 2 Servis tabağının kenarlarına çepeçevre kıvırcık yapraklarını dizin. Tabağa karnabaharı ekleyin. Doğranmış taze soğan ve dörde bölünmüş kiraz domates ilave edin. Üzerine kıyılmış maydanoz serpin. 3 Sos için yumurta sarısı ve hardalı iyice çırpın. Üzerine damla damla sirke ekleyip aynı yönde çırparak yedirin. Daha sona yine aynı yönde karıştırarak ve azar azar sıvıyağ katın. Bir taraftan da tuz ve karabiber ilave edin. Damla damla ve aynı yönde karıştırarak suyu ekleyin. Sosu salatanın üzerine gezdirerek servis yapın.
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