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Sofra / Salatalar / Karnabahar Salatası

Karnabahar Salatası

Karnabahar Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram karnabahar

1 adet havuç

3 adet kornişon turşu

8 dal dereotu

Yeteri kadar su



Sos için:

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı hardal

1 adet limonun suyu

Tuz

YAPILIŞI

Karnabaharı çiçeklerine ayırın ve bol suyla yıkayıp, tencereye alın. Üzerine 1 su bardağı su ekleyin ve yarı yarıya yumuşayana kadar pişirin. Suyunu süzün ve servis tabağına alın. Jülyen doğranmış havuç, küp doğranmış turşu ve kıyılmış dereotu ekleyin. Sos için zeytinyağı, hardal, limon suyu ve tuzu bir kapta karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin ve tüm malzemeyi karıştırıp, servis yapın.
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