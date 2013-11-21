Karnabahar Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Karnabaharı çiçeklerine ayırın ve bol suyla yıkayıp, tencereye alın. Üzerine 1 su bardağı su ekleyin ve yarı yarıya yumuşayana kadar pişirin. Suyunu süzün ve servis tabağına alın. Jülyen doğranmış havuç, küp doğranmış turşu ve kıyılmış dereotu ekleyin. Sos için zeytinyağı, hardal, limon suyu ve tuzu bir kapta karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin ve tüm malzemeyi karıştırıp, servis yapın.